واشنطن تطلق برنامجا «للتواصل المجتمعي» في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن “إطلاق البرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية والتواصل المجتمعي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية في عدد من مجالات خدمة المجتمع”.

وكشفت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، “عن مبادرة “وصول أسهل، مشاركة أفضل”، والتي شهدت التجمع الافتتاحي لمكاتب الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم إنشاؤها حديثًا في جميع أنحاء ليبيا”.

وأوضحت السفارة، “أن هذه المكاتب ستُوفر منصة لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة لتبادل الرؤى والدعوة إلى الإدماج”.