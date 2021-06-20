واشنطن تُرحب بإعادة فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت، اليوم الأحد.

وأفادت السفارة الأمريكية في طرابلس، بأن “افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين”.

وأضاف السفارة في تغريدة على تويتر: “يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر”.

2/2 يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر. #Libya4Libyans — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) June 20, 2021