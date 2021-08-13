واشنطن تُعلن دعمها لحق الليبيين في اختيار قادتهم دون ضغوط خارجية

جددت الولايات المتحدة، دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا حسب موعدها المحدد في ديسمبر المقبل وبمنأى عن التدخلات والضغوطات الخارجية.

وأعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر، عن زيارة السفير الأمريكي ومبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى العاصمة التركية أنقرة يومي 12 و13 أغسطس الجاري.

وأجرى نورلانج بحسب السفارة، مشاورات مثمرة مع كبار المسؤولين الأتراك تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر.

ونوهت السفارة الأمريكية إلى أن رحلة السفير ركزت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

كما أعلنت السفارة عن دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية، ودعوة الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين، بحسب السفارة.