واشنطن تُنفذ هجوما ثالثا ضد «الحوثيين» في اليمن

نفذت الولايات المتحدة الأميركية ضربات جديدة في اليمن أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، وذلك بعدما تبنّى الحوثيون استهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي مشترطا عدم كشف هويته إن “الولايات المتحدة شنّت ضربات دفاعا عن النفس ضد أربعة صواريخ بالستية للحوثيين كانت تشكّل تهديدا داهما لسفن (نقل) البضائع ولسفن البحرية الأميركية”. وكانت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري أفادت في وقت سابق إن سفينة “ترفع علم مالطا ومملوكة لجهة يونانية استهدفت وأصيبت بصاروخ لدى عبورها البحر الأحمر باتّجاه الشمال”.

وقالت الوكالة إن السفينة تزور إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة وكانت متجّهة إلى قناة السويس، بينما أكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية أأن الناقلة “زوغرافيا تضم طاقماً مكوناً من 24 فرداً ولا يوجد على متنها بحارون يونانيون… وتعرّضت لأضرار محدودة ولم يصب أي أحد بجروح”

وأعلن الحوثيون استهداف سفينة يونانية قبالة سواحلهم، كانت متجهة إلى “موانئ فلسطين المحتلة”، بعد ساعات من تقارير عن إصابة ناقلة ترفع علم مالطا، وغداة هجوم مماثل للحوثيين على سفينة أميركية في إطار التوتر المتصاعد في منطقتي البحر الأحمر وبحر العرب.