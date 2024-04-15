واشنطن: لا نسعى إلى حرب مع إيران

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم مضاد على إيران، إذا قررت إسرائيل الرد”.

وبحسب وكالة رويترز، قال جون كيربي كبير المتحدثين باسم الأمن القومي في البيت الأبيض: “إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب مع إيران”.

وأضاف كيربي: “كما قال الرئيس مرات عديدة، نحن لا نسعى إلى حرب أوسع في المنطقة، ولا نسعى إلى حرب مع إيران، وأعتقد أنني سأترك الأمر عند هذا الحد”.

وقال: “لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع”.

إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن “فرنسا ستبذل كل ما بوسعها لتجنب المزيد من التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط”.

وقال ماكرون: “نشعر جميعا بالقلق إزاء احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط”.

من جهته، وبحسب وكالة رويترز، حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، “إسرائيل على عدم الرد بعد القصف الإيراني”.

هذا وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل مساء السبت ردا على قصف إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل الجاري.