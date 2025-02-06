واشنطن واشنطن تخطط لـ«مصادرة» طائرة الرئيس الفنزولي

أكد مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى مصادرة طائرة ثانية تملكها الحكومة الفنزويلية، وتوجد حاليًّا في جمهورية الدومينيكان.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المسؤول أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، قد يعلن عن هذه المصادرة اليوم الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك وثيقة عن وزارة الخارجية تؤكد ذلك أيضًا.

وتعتبر إدارة ترامب أن استخدام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للطائرة إضافة إلى كبار المسؤولين في بلاده، للسفر إلى دول، مثل: اليونان، وتركيا، وروسيا، وكوبا، وهو مابمثابة انتهاك للعقوبات الأمريكية، حسبما نقلت الوكالة عن الوثيقة.

ومن المتوقع أن يعلن روبيو عن خطوة المصادرة التي استوجبت الموافقة على طلب إعفاء من تجميد المساعدات الخارجية، بهدف دفع أكثر من 230 ألف دولار لتغطية رسوم التخزين والصيانة. كما تطلَّب الأمر موافقة وزارة العدل الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة نفَّذت عملية مشابهة العام الماضي حين صادرت طائرة تابعة لفنزويلا من جمهورية الدومينيكان.