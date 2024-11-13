وجبة خفيفة تحميك من «الخرف».. تعرّف عليها؟

عادةً ما ترتبط الإصابة بـ”الخرف” بالتقدم في العمر، حيث تزداد احتمالية الإصابة به كلما تقدم الشخص في السن، وهو لا يعتبر مرضاً بحد ذاته لكنه يتمثّل بمجموعة من الأعراض، مثل ضعف الذاكرة، وانخفاض القدرة على التواصل والتفكير، فكيف نقوّي ذاكرتنا ونتجنب هذه الحالات؟

وفي هذا السياق، أكد “علماء الأعصاب أن نمط الحياة الصحي بشكل عام هو مفتاح صحة الدماغ، وأن النظام الغذائي يشكل جزءا كبيرا من ذلك”.

وبحسب دراسة حديثة نشرت في مجلة “جيرو ساينس”، “فإن تناول المكسرات يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف”، ووفق الباحثين “فإن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 12 بالمئة للإصابة بالخرف، حتى بعد مراعاة العوامل الأخرى، مثل العمر والجنس والتعليم وأسلوب الحياة”.

وبحسب الدراسة، “فإن النساء وكبار السن وغير المدخنين والأفراد الذين يمارسون سلوكيات أخرى تعزز الصحة يبدو أنهم يستفيدون أكثر من تناول المكسرات بانتظام”.

وقال الدكتور ديفيد بيرلموتر، وهو طبيب أعصاب معتمد: “من المعروف أن المكسرات تحتوي على مستويات عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والألياف والمركبات المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تدعم صحة الدماغ وتقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن استهلاك المكسرات له تأثير إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء، وهذا يؤثر على صحة الدماغ أيضا”.

وأوضح “أن هذه العوامل قد تمنع التنكس العصبي، وتعزز الأداء الإدراكي، وتحسن الصحة القلبية الوعائية والأيضية التي تعد ضرورية للحد من خطر الخرف”.

وقال الدكتور بيرلموتر، هناك أنواع متعددة من المكسرات منها: الجوز: غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة الدماغ، اللوز والبندق: يحتوي كل من البندق واللوز على مستويات عالية من فيتامين هـ، وهو مضاد للأكسدة يحمي خلايا الدماغن الفستق والكاجو: يحتويان على مضادات الأكسدة والمغذيات المختلفة التي يمكن أن تدعم الوظائف الأيضية والإدراكية”.

وأضاف: “هناك أطعمة أخرى يمكنها خفض خطر الإصابة بالخرف، منها التوت، الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخن الأسماك الدهنية مثل السلمون، زيت الزيتون، الشوكولاتة الداكنةن الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين”.

من جانبها، قالت أخصائية التغذية شيري جاو: “المكسرات غنية بالدهون الصحية والفيتامينات، وخاصة فيتامين هـ، الذي يدعم صحة الدماغ والأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم والالتهابات الجسدية”.