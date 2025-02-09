وداعاً لـ«الأرق» أطعمة تساعد على «النوم».. ما أبرزها؟

يعاني الكثيرون صعوبات في النوم في حياتهم اليومية، ورغم أن الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل غالبًا ما يُنظر إليها على أنها ضارة، فإن بعضها يمكن أن يساعد على تحسين النوم.

وعلى سبيل المثال، الشوكولاتة الداكنة مفيدة للنوم لأنها تحتوي على المغنيسيوم والتريبتوفان، ويساعد على استرخاء العضلات وتعزيز الهدوء، بينما يزيد التريبتوفان مستويات السيروتونين التي تنظم النوم والمزاج.

ووفقًا للخبراء يمكن أن تساعد على النوم بشكل أسرع. ولخيار أكثر صحة وحلاوة، يمكن أن تساعد الفواكه مثل الموز والكيوي أيضًا على تحسين جودة النوم، فالكيوي غني بالسيروتونين الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ؛ ما يساعدك على الدخول في نوم أعمق، بينما يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم والتريبتوفان، التي تساعد على استرخاء العضلات وتعزيز النوم، كما أنه غني بالألياف؛ ما يجعلك تشعر بالشبع قبل النوم.

وبالنسبة للوجبات الخفيفة الخضراء، يعتبر اللفت خيارًا جيدًا، فهو يوفر الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد على استرخاء العضلات المتوترة ودعم النوم الأفضل.

كما أن الحمص هو خيار آخر ممتاز، حيث إنه غني بالتريبتوفان والفولات، التي تساعد على تنظيم أنماط النوم. ويمكن دمج الحمص مع الخضراوات الأخرى، مثل الجزر، والكرفس، والفلفل، والخيار، أو الطماطم الكرزية ليصبح وجبة خفيفة ليلية ممتعة.

وفي النهاية ورغم أن هذه الأطعمة قد تساعد على النوم، إذا كنت تعاني الأرق المستمر أو يؤثر بشكل كبير في حياتك اليومية، فمن المهم استشارة طبيبك للحصول على مزيد من النصائح والعلاج.