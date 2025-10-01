ورشة تعريفية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة حديثاً

قدم مركز الاتصال المحلي 1415، ورشة عمل تعريفية لعدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة حديثًا.

وتناولت الورشة عرضًا مفصلاً لآلية عمل المركز في تلقي بلاغات المواطنين في حالات الطوارئ واستفساراتهم حول الخدمات العامة، بالتنسيق المباشر مع الجهات الخدمية والأمنية والصحية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة وتعزيز التواصل الفعّال بين البلديات والمواطنين.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج تدريبي مخصص لعمداء وأعضاء المجالس البلدية، والذي ينظمه مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية.

والهدف من البرنامج هو تمكين المجالس المنتخبة من أداء مهامها بفاعلية أكبر، وترسيخ مبادئ الإدارة المحلية الحديثة التي تعتمد على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.