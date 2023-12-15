ورشة علمية تخلُص إلى ضرورة إنشاء مركز الإنتاج الأنظف في ليبيا

دعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان، الإنتاج الأنظف وتقنيات المراقبة البيئية في القطاع الصناعي، لإنشاء مركز الإنتاج الانظف، على غرار الدول المجاورة، الذي يختص بتنفيذ ومتابعة استراتيجية الإنتاج الأنظف والتقنيات الحديثة المصاحبة للبيئة.

ونظمت الورشة بالتعاون بين هيئة النهوض بالصناعة الوطنية والمجلس الوطني لتطوير الاقتصادي والاجتماعي، على هامش معرض “ليبيا كلين” للبيئة وخدمات النظافة بمدينة طرابلس.

وقدم مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي نبدة مختصرة على مفهوم الإنتاج الانظف وأهميته لقطاع الصناعة والتنمية المستدامة.

وتضمنت الورشة عدة محاور علمية حول التحليل الاقتصادي والحراري والبيئي لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ودور مركز الإنتاج الانظف في النهوض بالصناعة الوطنية، وتكنولوجيا الإنتاج الانظف في الصناعة، ونظام لمة لمقياس جودة الهواء، وكيف يساهم القطاعان العام والخاص في مراقبة تلوث الهواء.

وفي ختام الورشة نُظمت حوارية علمية ناقش فيها الحضور المحاور العلمية للورشة والمشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة والبيئة ومقترحات الحل لها.