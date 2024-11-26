ورشة عمل لتعزيز قدرات «موظفي البلديات»

نظمت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبمشاركة جامعة روستوك الألمانية ورشة عمل تحت عنوان “الاقتصاد الدائري”.

وشارك في فعاليات الورشة مديرو إدارات خدمات النظافة ببلديات (ترهونة، مصراتة، طرابلس المركز، جنزور، الزنتان، أبوسليم، جادو، طبرق، شحات)، بالإضافة إلى عدد من موظفي إدارات (الإصحاح البيئي، المشروعات، والتعاون الدولي) بالوزارة.

تهدف هذه الورشة، التي تستمر لمدة أربعة أيام متتالية، إلى تعزيز قدرات موظفي البلديات في إعداد وتطوير خطط فعالة لإدارة النفايات.