ورشة عمل بطرابلس حول حقوق المرأة في أفريقيا

أقامت منظمة منابع السلام لحقوق المرأة والشباب باعتبارها عضو في شبكة سوار الأفريقية ومنظمة جسور العدل للاستشارات القانونية، ندوة وورشة عمل بالعاصمة طرابلس، حول بروتوكول “مابوتو” الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا ومطابقته بالقوانين الليبية والذي تمت المصادقة عليه من الدولة الليبية عام 2003م.

وتركزت ورشة العمل حول مراجعة التشريعات الليبية الخاصة بالمرأة، بالتعاون مع عدد من المستشارين والخبراء في مجال حقوق المرأة، من منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية، ولجنة المرأة بمجلس النواب، وممثل عن مكتب السياسات برئاسة الوزراء.

وتم خلال الورشة عرض توضيحي لدليل برتوكول “مابوتو” لحقوق المرأة وهو ملحق للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وتمحورت ورشة العمل حول 5 محاور رئيسية هي:

علاقة بروتوكول مابوتو بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مضمون البروتوكول خصوصية بروتوكول مابوتو عدد الدول المصادقة على البروتوكول كيف يمكن إدراج بروتوكول مابوتو في النظام القانوني الليبي؟ نتائج المصادقة على البروتوكول مكاسب البروتوكول التي تؤكدها القوانين الليبية مكاسب البروتوكول التي لم تهتم بها القوانين الليبية

واستمرت الندوة الحوارية على مدى يومين، حيث تركز نشاط اليوم الثاني على جمع المقترحات والآراء لتشكيل لجنة للصياغة والأخذ بالتوصيات ومخرجات الحضور المدعويين لتضمينها وملائمتها بيما يتماشى مع مواد البروتوكول والقوانين المحلية، وذلك بإشراف المستشارين في القانون الدكتورة ناجية العطراق والأستاذة عايدة بعيو والمستشارة نعيمة الشريف والصحفية والناشطة في المجتمع المدني زينب علي عبدالله، وبتنظيم من الأستاذة آسيا الشويهدي رئيس مجلس إدارة منظمة منابع السلام وعضو شبكة سوار المعنية.

وهذا تم إصدار كتيب بعنوان “حقوق المرأة الليبية في ظل بروتوكول مابوتو” تضمن أهم توصيات ومخرجات الندوة وورشة العمل.

يُشار إلى أن بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول “مابوتو” يضمن حقوقاً شاملة للمرأة بما في ذلك الحق في المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية، ووضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واعتمده الاتحاد الأفريقي في شكل بروتوكول للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مابوتو عاصمة موزامبيق.