ورشة عمل حول مفاهيم «خطاب الكراهية» وسبل الحدّ منه

في إطار برنامج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “الشباب- يشارك”، شارك 28 شاب وشابة من غرب وجنوب ليبيا في ورشة عمل حول مفاهيم “خطاب الكراهية وسبل الحد منه والتحديات التي تواجه العملية السياسية بين الشباب الليبي” التي أقيمت على مدى يومين طرابلس.

ناقش المشاركون والمشاركات القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية والعقبات التي تواجه العملية السياسية، بتسيير من مسؤولي البثعة وابتكار حلول خلاقة لمعالجة هذه القضايا.

كما طورت طورت مجموعات الشباب المشاركة حملات إعلامية اجتماعية مقنعة تهدف إلى الحد من خطاب الكراهية ووضعوا توصيات هامة لدعم الجهود نحو الانتخابات الديمقراطية.

واتفق المشاركون والمشاركات على أن الاستقطاب والانقسامات في جميع أنحاء ليبيا أدت إلى انقسامات مجتمعية، بعضها قد يؤدي إلى العنف عبر الإنترنت، والتي تؤثر على جميع المكونات الاجتماعية.