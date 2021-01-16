قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع إدارة المال العام في ليبيا “باب التمكين”، بعقد ورشة عمل في بلدية غريان حول تحسين كفاءة تكلفة التعليم الأساسي.

وبحسب بيان للوكالة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد جمعت الورشة مشاركين من عدة أقسام في بلدية غريان، منها الموارد البشرية، والاقتصاد، والتمويل، والمشاريع العامة ومراقبة الجودة.

واجتمع المشاركون لمناقشة كيف ستساعد جهودهم في تحديد حزمة التعليم الابتدائي من اللوازم والخدمات، والتي سيعمل عليها مستشارو مشروع إدارة المال العام كجزء من تحديد تكاليف الميزانية لعينة من المدارس في غريان.

وأشار البيان إلى أن هذه خطوة مهمة قبل أن توافق بلدية غريان على الميزانية.

وقال أخصائي التواصل بمشروع إدارة المال العام سراج أبوعبدالله الكميشي: “تُمثل اللامركزية في التعليم الأساسي تحديًا نظرًا لمحدودية السلطة المحلية والتي شملت قطاع التعليم في القانون 59.. ويعمل المشروع بشكل وثيق مع بلدية غريان من خلال تعاون مستمر، ويأمل أن تفتح هذه الشراكة المجموعة الأساسية من احتياجات التعليم الأساسي.. فإن زيادة كفاءة الميزانية البلدية للتعليم ستفيد الأطفال والمجتمع بشكل أوسع”.

يُشار إلى أن مشروع إدارة المال العام في ليبيا “باب التمكين” هو مبادرة مدتها 5 سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تنفذها مؤسسة براغما في ليبيا.

ويوفر هذا المشروع المساعدة التقنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا وتنشيط قطاع الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.