ورشة عمل لعدد من البلديات حول صياغة ميزانيات إيرادات المصادر المحلية

نظم مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل، خلال الفترة 16-17 ديسمبر الجاري، لـ11 بلدية حول صياغة ميزانيات إيرادات المصادر المحلية لعام 2021 في مدينتي صبراتة والبيضاء.

وأوضح المشروع في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن إيرادات المصادر المحلية التي يمكن للبلديات جمعها، تشمل أموال الرسوم والضرائب، مثل ترخيص الأعمال وتصاريح البناء واللوحات الإعلانية.

وتهدف الإيرادات إلى دفع تكاليف الخدمات المحلية التي تؤثر على حياة الناس اليومية، مثل تنشيط مراكز الرعاية الصحية أو تركيب مرافق رياضية للشباب.

وتعمل هذه الورشة على تعزيز تطوير الميزانيات بطريقة تتفق مع توقعات الإيرادات الواقعية والمحددة زمنياً والمخصصة لسياق كل بلدية.

وعلى هذا النحو، فهي توفر الزخم اللازم لتفعيل لائحة الإيرادات المالية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مؤخرًا، والتي تمنح البلديات السلطة المالية لإدارة خدماتها اليومية وخطط الإنفاق.

ونوه مشروع إدارة المال العام إلى أن ورش العمل ستُعزّز ملكية لجان الموازنة البلدية المنشأة حديثًا، والتي تتلقى المساعدة الفنية لبناء القدرات من مشروع إدارة المال العام باب التمكين.

كما كرر المشروع التأكيد على الشراكة الحقيقية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبلديات في جميع أنحاء ليبيا من أجل التحسين المستمر لتقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة للمواطنين وفقًا لإطار اللامركزية المحدد في القانون 59 وكما هو موضح في لائحة الإيرادات المالية.

يُشار إلى أن مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” هو مبادرة مدتها 5 سنوات برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذها منظمة براغما للتعاون في ليبيا.

ويوفر هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والبلدي لتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، وتنشيط قطاع الكهرباء، وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية، وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.