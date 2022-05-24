عُقِدت بمقر ديوان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة خطر الإلحاد.

وشارك في هذه الورشة رفقة ممثلين عن الهيئة، ممثلون عن:

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

جهاز الأمن الداخلي

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية

الإدارة العامة لمكافحة الأنظمة المضادة

وناقش المجتمعون ظاهرة الإلحاد، وخطرها، وأسبابها، وسبل الوقاية منها، كما اتفقوا على أهمية التعاون والتعاضد في سبيل مواجهة هذه الجريمة.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى بعض الإحصائيات، وتحديد أسباب الانتشار الجزئي لهذه الظاهرة في المجتمع الليبي، والسبل الكفيلة بمواجهتها.

إضافة إلى ذلك، فقد تناول الحضور إمكانية عقد اجتماعات موسَّعة مستقبلا؛ لمناقشة كافة الظواهر الهدامة التي تمسّ المجتمع، دينيّا، وأمنيا، وأخلاقيًّا.

كما خرج الحاضرون بتوصيات من شأنها أن تسهم في المزيد من الإجراءات المتعلقة بهذه الجريمة.