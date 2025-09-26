ورشة عمل مشتركة بين الوطنية للنفط وإيني شمال أفريقيا لتعزيز إجراءات تصاريح العمل في القطاع النفطي

نظّمت المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شركة إيني شمال أفريقيا، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تصريح العمل: التطبيق والحلول”، في قاعة عبدالونيس سعد بشركة الخليج العربي للنفط.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة لأكثر من 120 مختصاً من إدارات الصحة والسلامة، والإنتاج، والصيانة، والحفر، والعمليات بالشركات النفطية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن شركة “أو.إم.في” وعدد من الشركات النفطية المُنشأة حديثاً.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر وتعزيز حوكمة إجراءات تصاريح العمل، إلى جانب مناقشة سبل تحديث هذه الإجراءات والتحول الرقمي في إدارة نظام التصاريح داخل المواقع النفطية، بما يعكس التزام المؤسسة الوطنية للنفط بترسيخ ثقافة السلامة وتطوير آليات تنفيذها.

واختتمت أعمال الورشة بجملة من التوصيات الفنية والتنظيمية، من شأنها الإسهام في تحسين نظام تصاريح العمل وتطبيقه بفعالية في مختلف المواقع.

كما تم خلال الجلسة الختامية تكريم عدد من الشركات، من بينها شركة الخليج العربي للنفط، وشركة السرير للعمليات النفطية، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تقديرًا لمساهماتهم الفعالة وعروضهم المتميزة خلال الورشة.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المبادرات التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير معايير السلامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع النفطي الليبي.