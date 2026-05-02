وزارة الإسكان تتابع مشاريع التنمية في مصراتة

أجرى وزير الإسكان والتعمير عصام التموني جولة ميدانية داخل بلدية مصراتة، برفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بن إسماعيل، وبحضور عميد البلدية، لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها ضمن قطاعي الإسكان والبنية التحتية.

وتركزت الجولة على تقييم مستوى التقدم في المشاريع القائمة، من خلال الاطلاع المباشر على نسب الإنجاز، ومراجعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى التأكد من تطبيق المعايير الفنية المعتمدة في التنفيذ.

وشملت الزيارة عدة مواقع عمل يشرف عليها الجهاز، حيث استمع الوزير إلى إحاطات قدمها المهندسون والمشرفون، تضمنت تفاصيل مراحل التنفيذ، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في بعض المواقع.

وخلال الجولة، شدد وزير الإسكان والتعمير على ضرورة رفع وتيرة الأداء وتسريع تنفيذ المشاريع، بما يضمن إنجازها في المواعيد المحددة، ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل البلدية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية التي تعتمدها الوزارة لمراقبة تنفيذ المشاريع التنموية، وضمان تحسين البنية التحتية وتطوير قطاع الإسكان، بما يواكب احتياجات المدن الليبية ويدعم خطط التنمية.