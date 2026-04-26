وزارة الاقتصاد: انخفاض «الأعلاف» نتيجة تنظيم السوق

سجلت أسعار حبوب الأعلاف في ليبيا تراجعاً ملحوظاً داخل السوق المحلي، في تطور يعكس تحسناً في مؤشرات التوازن الاقتصادي، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض يرتبط بمعالجة الاختلال النقدي وإيقاف خلق النقود، إلى جانب تطبيق برنامج الإنفاق التنموي الموحد، وهو ما بدأ ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار في الأسواق.

وبيّنت أن تراجع أسعار الأعلاف يمثل مؤشراً على توجه الأسعار نحو مستوياتها العادلة، نظراً لكون هذه الحبوب من المدخلات الأساسية في سلسلة الغذاء، الأمر الذي يؤثر بدوره على كلفة السلع الاستهلاكية، خاصة اللحوم والبيض، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن تحسن الأسعار تزامن مع وصول 15 باخرة محملة بالسلع الأساسية إلى موانئ طرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي، ما عزز وفرة المعروض في السوق، وأسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب.

وخلال الفترة من 1 ابريل إلى 23 ابريل، سجلت أسعار مكونات الأعلاف تراجعاً لافتاً، حيث انخفض سعر الشعير المستورد بنسبة 32.14%، وتراجع الذرة المجروش بنسبة 24.53%، بينما سجل فول الصويا انخفاضاً بنسبة 18.60%، بحسب ما أفادت به الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه التطورات تعكس بداية تأثير آلية تنظيم السوق في تصحيح الأسعار، مع استمرار متابعة حركة أسعار الأعلاف بمختلف تركيباتها، باعتبارها عنصراً رئيسياً في تحديد أسعار المنتجات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع في ظل اعتماد السوق الليبية بشكل كبير على استيراد الأعلاف والمواد الغذائية الأساسية، ما يجعلها عرضة لتقلبات سلاسل الإمداد والسياسات النقدية، في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ إجراءات لضبط الإنفاق وتنظيم السوق بهدف تحقيق استقرار الأسعار.

وتُعد الأعلاف ركناً أساسياً في قطاع الثروة الحيوانية، حيث يرتبط سعرها بشكل مباشر بأسعار اللحوم والدواجن والبيض، ما يمنح أي انخفاض في تكلفتها تأثيراً سريعاً على السوق الغذائي المحلي.