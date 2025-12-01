وزارة الاقتصاد تتخذ خطوات جديدة لتنظيم واردات «اللحوم والدواجن»

عقدت لجنة تنظيم واردات اللحوم والدواجن إلى ليبيا اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في مقر السفارة الليبية بالعاصمة البرازيلية برازيليا، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، وبمشاركة سفير دولة ليبيا في البرازيل ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن دار الإفتاء والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وديوان رئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن ممثلين عن اتحادات وشركات تصدير البروتين الحيواني البرازيلية وشركات منح شهادات الحلال.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يولي أهمية قصوى لضمان الامتثال الصارم للضوابط الشرعية والصحية المتعلقة باللحوم الموردة إلى السوق الليبي، مشددًا على حماية صحة المواطن الليبي وضمان سلامة غذائه، مع الحفاظ على انسيابية الإمدادات الغذائية وموثوقيتها.

وتناول الاجتماع آليات منح شهادات الحلال، وتدقيق سلاسل الإنتاج والذبح، وإجراءات التتبع والرقابة على المنتجات الحلال، إلى جانب بحث جاهزية المصانع البرازيلية للتكيف مع أي معايير وطنية جديدة، ومعالجة التحديات المتعلقة بتعدد مرجعيات الاعتماد، تمهيدًا لاعتماد إطار وطني موحد لمعايير الحلال في ليبيا.

كما تم التأكيد على إعداد كراسة مواصفات خاصة وفق الشروط الإسلامية والمواصفات الفنية ذات العلاقة بالمنتج.

واتفق الجانبان على استكمال برنامج زيارات ميدانية للمسالخ والمصانع المصدرة إلى ليبيا، وتزويد اللجنة الليبية بخطط تفصيلية لتعزيز الرقابة والتعاون الفني. كما شدد الجانبان على استمرار التواصل المباشر لدعم إجراءات الاعتماد وتنفيذ القرارات والتوصيات المتفق عليها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز الثقة التجارية بين ليبيا والبرازيل بما يخدم الأمن الغذائي للمستهلك الليبي ويرفع مستوى جودة المنتجات الموردة.