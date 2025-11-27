وزارة الاقتصاد: تحديث المنظومات الإلكترونية أولوية للمرحلة الحالية

شدّد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الضبطية وتطوير المنظومات الإلكترونية الداعمة للعمل الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمتابعة الموازنة الاستيرادية وخطط تحديث أنظمة التسجيل والمتابعة.



وحضر الاجتماع رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، إضافة إلى مدير مكتب الوزير ومدير الإدارة القانونية.

وناقش المشاركون آليات تطوير المنظومات الإلكترونية المرتبطة بالتسجيل والرقابة وتبادل المعلومات، بما يهدف إلى إحكام إجراءات ضبط النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الشفافية.

وأكد الوزير أن رفع كفاءة التعاون بين الوزارة والجهات الضبطية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية ومنع التجاوزات، لافتًا إلى أهمية تسريع وتيرة العمل على تحديث الأنظمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.