وزارة الاقتصاد تدفع بإصلاحات لـ«جذب الاستثمارات»

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبو شيحة، الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، خُصص لبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب عقد لقاء منفصل مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جيان لوكا ألبريني لبحث التعاون الثنائي في قطاعات التجارة والاستثمار.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، شارك في الاجتماع الأول مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا ماكسيم بوست، ونائبه محمد الأسود، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة وأعضاء فريق المؤسسة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة خلال الاجتماع أن تحسين مناخ الاستثمار وبناء القدرات يمثلان أولوية في المرحلة الراهنة، مع التشديد على ضرورة تطوير وتحديث اللوائح والقرارات المنظمة للقطاع بما يعزز جذب الاستثمارات ويدعم بيئة الأعمال.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهمية دعم برامج بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، بما يواكب مسار الإصلاحات الاقتصادية ويحقق نتائج مستدامة.

من جانبه، أعرب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا ماكسيم بوست عن تقديره لمستوى الشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مؤكدًا دعم المؤسسة للجهود الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج تطوير القدرات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة في ليبيا، والتي تركز على دعم بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم حوكمة المالية العامة، وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مواءمة مخرجات سوق العمل مع احتياجاته.

وفي سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة اجتماعًا مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جيان لوكا ألبريني، بحضور رئيسي الغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة من الجانبين، والمستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية.

وتناول الاجتماع تقارير التبادل التجاري بين البلدين، والمشاركات الاستثمارية القائمة في عدد من القطاعات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وأصحاب الأعمال بما يسهم في تسهيل حركة التجار وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستثمارية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة عمق العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، مع الإشارة إلى دور إيطاليا في دعم التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة توفر التسهيلات اللازمة للشركات الإيطالية والمستثمرين لدخول السوق الليبية والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة ضمن خطة الحكومة.

من جهته، أشاد سفير الجمهورية الإيطالية جيان لوكا ألبريني بجهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير الحركة التجارية والاستثمارية، مع الإشارة إلى تسجيل نمو ملحوظ، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع التعاون واستثمار الموقع الجغرافي للبلدين لتنشيط تجارة العبور نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.

كما ناقش الجانبان ورشة العمل التي تنظمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين في طرابلس، بعنوان العلاقات الليبية الإيطالية نحو نموذج تعاون شامل ومستدام، بمشاركة جهات حكومية من البلدين، والتي تتناول التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية، النفط والطاقات المتجددة، الزراعة والثروة البحرية والموارد المائية، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية المشتركة والإدارات المختصة والجهات التابعة للوزارة، بما يدعم بيئة الأعمال، ويسهم في تسهيل الإجراءات المصرفية محليًا وخارجيًا، إلى جانب تعزيز المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، بما يدعم التشبيك بين الشركات والمستثمرين في البلدين.