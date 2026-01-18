وزارة الاقتصاد تصدر قراراً لتنظيم «أسعار السلع» وتشكيل لجنة رقابية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 13 لسنة 2026 بشأن إقرار أحكام تنظيمية لتحديد أسعار السلع والمنتجات الأساسية في السوق المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة تنفيذ القرار وتحديد مهامها بشكل واضح.

ويهدف القرار إلى تنظيم آلية تسعير السلع والمنتجات، والحد من التلاعب بالأسعار، وضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار النشاط التجاري، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ونص القرار على تشكيل لجنة مختصة تُعنى بتحديد أسعار السلع ومتابعة الأسواق، ورصد المخالفات، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، إلى جانب اقتراح الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط السوق وتعزيز الشفافية التجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومية أوسع لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم النشاط التجاري، ومواجهة مظاهر الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية.