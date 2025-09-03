وزارة البيئة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز مواجهة «التغير المناخي»

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الوطني في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وقّعت وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقر المجلس بمنطقة غوط الشعال، بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب من الجانبين.

وافتتح مراسم التوقيع الدكتور محمود أحمد الفطيسي، المدير العام للمجلس، بكلمة ترحيبية رحّب فيها بوزير البيئة والحضور، مشيدًا بأهمية هذه الشراكة في دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

من جانبه، أكد وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير التزام الوزارة بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية لتكامل السياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع التزامات ليبيا الدولية.

وتستهدف المذكرة دعم إعداد الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين المرأة والشباب، وتبادل الخبرات والبيانات، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية مشتركة.

وتم توقيع المذكرة من قبل وزير البيئة ومدير عام المجلس الوطني، مع التأكيد على حرص الطرفين على إنجاح هذا التعاون وتذليل جميع التحديات عبر آليات تنسيقية مشتركة.