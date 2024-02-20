وزارة التجارة تنظم لقاء موسعا بين أصحاب الاعمال والشركات الليبية والمصرية

نظّم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لقاء بين عدداً من الشركات الليبية والمصرية، أمس الاثنين، لبحث دور القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، والتشبيك بين أصحاب الاعمال والشركات في البلدين، لرفع حجم التجارة البينية وخلق شراكة حقيقية تقوم على المنفعة المتبادلة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتنسيق مع اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة ، أن الوزارة تهدف الى تنشيط قطاع الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة العمل بمختلف المناطق امام المستثمر المحلي والاجنبي، وتقديم كافة التسهيلات وفق القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن قطاع الاستثمار.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لأهمية الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين و ضرورة تعميق التعاون وفتح أفاق الاستثمار، كما يعمل الاتحاد على تسهيل لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المصرية لدخول السوق الليبي وخلق شراكة حقيقة تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني .

وجرى ضمن فعاليات اللقاء، عقد اجتماعات ثنائية بين أصحاب الاعمال والشركات من كلا البلدين، في اطار تبادل التجارب والخبرات وعرض الفرص الاستثمارية بين الجانبين ، حيث تختص الشركات المشاركة في مجالات صناعة المواد الكهربائية ، والمنزلية ، والبلاستيكية ، والآلات الزراعية وقطع غيارها ، والانشاءات والمقاولات .

حضر اللقاء كيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس المهندس أنور أبوستة، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة عماد أبوشعالة، وسفير جمهورية مصر لدى دولة ليبيا تامر مصطفى و والمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية التابع لوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية مي حليم.