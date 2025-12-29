«رؤية ليبيا 2050».. ورش عمل ومنتديات لتعزيز التخطيط

عُقد صباح اليوم الاثنين الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لمشروع رؤية ليبيا 2050 بمقر ديوان وزارة التخطيط، برئاسة وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية المكلفة بالإعداد المباشر للمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز نتائج العمل ومخرجاته، وناقشت مقترحات محاور ورش العمل واللقاءات المستهدفة لتوسيع قاعدة المشاركة من جميع القطاعات، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب الأدباء والمفكرين، لضمان شمولية المشروع وفاعلية المشاركة المجتمعية في صياغة الرؤية الوطنية.

وخلص الاجتماع إلى مباشرة الإجراءات التحضيرية لإعداد الملامح الرئيسية للمشروع، ووضع برنامج زمني لتنظيم سلسلة من ورش العمل والمنتديات واللقاءات، بهدف إثراء المشروع وضمان تلبية كافة التطلعات التنموية والطموحات الوطنية، بما يعكس رؤى مختلف القطاعات ويعزز التخطيط الاستراتيجي طويل المدى.