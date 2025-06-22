وزارة التربية: أكثر من 128 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات النهائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن الإحصائية الرسمية لعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025م، والتي شملت مختلف الأقسام التعليمية، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية حول عدد اللجان والقاعات الامتحانية على مستوى كافة مراقبات التربية والتعليم في ليبيا.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 128,307 طالبًا وطالبة، توزعت كما يلي:

القسم العلمي: 103,166 طالبًا وطالبة

القسم الأدبي: 24,592 طالبًا وطالبة

التعليم الديني: 542 طالبًا

نظام التكميلي: 8,497 طالبًا

نظام المنازل: 5,256 طالبًا وطالبة

أما من حيث الاستعدادات اللوجستية، فقد تم تجهيز:

871 لجنة امتحانية على مستوى البلاد

8,554 قاعة امتحانية لضمان سير الامتحانات في ظروف مناسبة وآمنة.

وتؤكد الوزارة جاهزيتها الكاملة لتنظيم الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة، داعية الطلاب إلى الالتزام باللوائح والتعليمات، متمنية لهم التوفيق والنجاح.