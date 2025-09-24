وزارة التربية تصدر قراراً حول سد العجز في المعلمين

أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (1502) لسنة 2025م، الذي يتضمن إجراءات لسد العجز في المعلمين من حملة المؤهلات التربوية في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات. القرار يشمل مجموعة من الإجراءات لضمان توفير الكوادر التعليمية في المدارس، مع التركيز على إعادة تنسيب المعلمين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الفعلية لكل منطقة تعليمية.

وتشمل أبرز الإجراءات المنصوص عليها في القرار: منع تكليف حملة المؤهلات التربوية بوظائف إدارية داخل المؤسسات التعليمية، وإعادة تنسيب المكلفين لسد العجز في المدارس، كما يتم إعطاء الأولوية لحملة المؤهلات التربوية العليا في تدريس المواد الثانوية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم في البلاد وتوفير بيئة تعليمية مستدامة.

ومن المتوقع أن يتخذ مراقبو التربية والتعليم في البلديات الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن يتم تقديم تقرير مفصل عن الإنجازات في غضون 45 يومًا.