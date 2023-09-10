وزارة التربية والتعليم تدشّن منظومة إلكترونية للفئات الخاصة

دشنت إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، منظومة إلكترونية للفئات الخاصة، وذلك تزامنا مع انطلاق الدورة التدريبية الثالثة لإعداد معلمي الفئات الخاصة.

وتضم المنظومة الإلكترونية بيانات الطلاب ذوي الإعاقة، والتي يتم جمعها من مكاتب الفئات الخاصة بالمراقبات، كما تتيح المنظومة استخراج المؤشرات التربوية، ومعرفة عدد الطلاب وتحديد معلم ميسر لكل طالب حسب نوع الإعاقة.

ووفقا لما ورد صباح اليوم الأحد بمنصة “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية”، أكد وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”: أن إطلاق المنظومة الإلكترونية للفئات الخاصة يحقق هدف الوزارة في التحول الرقمي، وأن نسبة الإنجاز في كافة المنظومات الإلكترونية الخاصة بالوزارة بلغت نسبة 95%.

وكشف الوزير عن مساعي الوزارة لإطلاق تطبيق إلكتروني يربط ولي الأمر بالمدرسة، ويتيح له التعرف والاطلاع على درجات أبنائه بشكل مباشر.

وتهدف الدورة التدريبية الثالثة لإعداد معلمي الفئات الخاصة إلى تزويد الطلاب ببيئات تعلم أكثر ملاءمة، وتوفير الفرص لهم، وتقديم برامج لتلبية الاحتياجات الفردية لكل طالب على أفضل وجه داخل المجتمع المدرسي.