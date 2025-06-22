التقديم إلكتروني.. فرص أكاديمية للطلاب الليبيين بالجامعات الجزائرية

أفادت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا، نقلاً عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الجزائرية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر فتحت باب القبول للدراسة للطلبة الليبيين على نفقتهم الخاصة في مختلف المستويات الأكاديمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، وذلك حتى 10/8/2025م.

ودعت السفارة الباحثين المهتمين والراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://studyinalgeria.dz

يُذكر أن الاطلاع على معايير القبول، وبرامج الدراسة، والوثائق المطلوبة متاح حصريًا عبر الموقع المذكور.