وزارة التعليم تبحث مع ديوان المحاسبة تفعيل خدمة الدفع المباشر للموفدين

حيث خصص اللقاء لمناقشة ملف الإيفاد وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأنه، حيث تم الاتفاق على وضع آليات عملية لتنفيذ خطة الوزارة وإدخال الميكنة في كافة الإجراءات وضرورة البدء في تفعيل خدمة الدفع المباشر للموفدين.

كما تناول الاجتماع أيضاً الملاحظات الواردة من الديوان بشأن الربع الثالث للطلبة الموفدين بالخارج والإفراج عنه تقديراً لظروفهم والعمل على إنجاز الربع الرابع بشكل عاجل.