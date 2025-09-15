وزارة التعليم تعتمد جدول مواعيد الدراسة والامتحانات

أصدر وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، يخلف السيفاو، القرار رقم (473) لسنة 2025، والذي يتضمن اعتماد جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط، بالإضافة إلى سنوات النقل في المعاهد العامة والخاصة، للعام الدراسي 2025 – 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد، بهدف تنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها بشكل منتظم وفعّال.

هذا وتُعد مرحلة التعليم الفني والتقني من الركائز الأساسية لتطوير المهارات المهنية في ليبيا، حيث تلعب دورًا حيويًا في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وتتوزع مؤسسات التعليم الفني بين المعاهد العامة والخاصة، التي تستقبل طلاب مرحلة التعليم المتوسط الذين يسعون لاكتساب مهارات تقنية وتخصصية تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.

