وزارة التعليم تقيم حلقة نقاشية مفتوحة لاستعراض رؤى بعض الجهات التابعة لها

دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني رؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن التعليمي وكل الخبراء والمهتمين بقضايا التعليم والمعلم ووسائل الإعلام المختلفة للحضور والمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة تستعرض من خلالها رؤية مصلحة التفتيش التربوي في تطوير عمل المصلحة والنهوض بمستوى عمل المفتش التربوي وتوسيع دوره داخل المنظومة التربوية و التعليمية

وقالت الوزارة إن حلقة النقاش ستستعرض أيضًا رؤية إدارة رياض الأطفال في إعداد واعتماد مناهج تعليمية خاصة بمرحلة رياض الأطفال وخطتها في إدراج واعتماد المرحلة ضمن السلم التعليمي الإلزامي باعتبارها مرحلة التعليم المبكر على قمة الهرم التعليمي.

وأوضحت الوزارة أن الحلقة النقاشية التي سيحضرها وزير التعليم ومدراء المراكز و المصالح و الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، ستقام يوم الخميس المقبل الثامن من نوفمبر الجاري بمدرج الأكاديمية الليبية في جنزور.

هذا وقال وزير التعليم عثمان عبد الجليل في تصريح سابق له إن عرض رؤى الجهات التابعة للوزارة في شكل حلقات نقاشية بمشاركة واسعة من ذوي العلاقة بمجال التعليم يأتي ضمن خطة الوزارة لفتح قنوات التواصل الفعّال مع الجميع من معلمين و خبراء ومهتمين بالشأن التعليمي ولتبادل الأراء والأفكار حول خطط و برامج ومشاريع عمل الوزارة، وكذلك لاستقبال كل المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.