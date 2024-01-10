وزارة الخارجية تتدخل لإنقاذ مواطنة ليبية عالقة في غزة

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة للتدخل وإنقاذ المواطنة الليبية سعاد عبد النبي الأحمر وأولادها، والتي تقيم في مدينة غزة.

وقام المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، بالتواصل مع كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، من أجل اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة والسريعة من أجل إخراج السيدة الأحمر وأولادها سالمين.

وأكد الباعور أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع عن كثب التطورات في مدينة غزة، وتحرص على سلامة جميع المواطنين الليبيين المقيمين فيها.

وكانت المواطنة سعاد قد أطلقت في وقت سابق، نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبت فيه بالمساعدة على إخراجها وأولادها الثلاثة من مناطق الاشتباكات التي تشهدها مدينة غزة.