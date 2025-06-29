وزارة الخارجية تُتابع تنفيذ برامج تطوير الكوادر الدبلوماسية

عُقد الاجتماع الثاني للجنة التدريب العليا بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المغتربين امحمد سعيد زيدان، وبحضور أعضاء اللجنة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية وتطوير مهاراتهم المهنية، من خلال متابعة تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة من قبل معهد الدراسات الدبلوماسية.

واستعرض مدير معهد الدراسات الدبلوماسية خلال الاجتماع ما تم إنجازه في إطار خطط التدريب، مشيرًا إلى تنفيذ ست دورات تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، استفاد منها أكثر من 120 موظفًا وموظفة من العاملين بديوان الوزارة، في سياق جهود المعهد لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير القدرات البشرية داخل الوزارة.