وزارة الخارجية تنفي المزاعم حول اقتحام مبناها: العمل مستمر بشكل طبيعي

نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما ورد في قناة “العربية” بشأن اقتحام مبنى الوزارة، مؤكدة أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع حقيقية.

وأعربت الإدارة، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين 26 مايو 2025، عن استغرابها من نشر قناة دولية بحجم “العربية” لمثل هذا الخبر الخطير دون الرجوع إلى أي مصدر رسمي أو غير رسمي، رغم وجود مكاتب ومراسلين لها داخل ليبيا، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة الصحفية.

وأكد البيان أن الوزارة تواصل أعمالها بشكل طبيعي ومنتظم، دون تسجيل أي حوادث أو انقطاعات في سير العمل، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية وتجنّب نشر الشائعات التي من شأنها إثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار في البلاد.