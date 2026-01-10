وزارة الخارجية: حالة «الدبيبة» جيدة ومستقرة

أعلن مكتب الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، عن خضوع رئيس الحكومة، وزير الخارجية المكلف المهندس عبد الحميد الدبيبة، للفحوصات الطبية إثر عارض صحي مفاجئ، مؤكدًا أن حالته العامة جيدة ومستقرة.

وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن الموظفين يتقدمون بأصدق تمنياتهم بالشفاء العاجل للدبيبة، داعين الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يوفقه دائمًا في خدمة الوطن، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان أشار مصدر مسؤول لوكالة “عين ليبيا” إلى أن ما يُشاع حول تعرض الدبيبة لأزمة قلبية لا أساس له من الصحة، موضحًا أن دخوله المستشفى كان بسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم وتراجع في مستوى السكر، مضيفًا أنه غادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي وعاد إلى مقر إقامته في مدينة مصراتة دون تسجيل أي تداعيات.