وزارة الخارجية: نعمل على معالجة أوضاع «المدارس الليبية» بالخارج

عُقد صباح اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 اجتماع تنسيقي في العاصمة طرابلس، ضم وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الدبيب، بحضور مديري الإدارات المتخصصة بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجانبين.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، ومدير مكتب الوزير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ذات العلاقة، لبحث ملفات متعلقة بالشأن التعليمي داخل ليبيا وخارجها.

وتناول الاجتماع بشكل موسع أوضاع المدارس الليبية بالخارج، وما تواجهه من تحديات قانونية وإدارية ومالية، إلى جانب استعراض أعداد الطلبة الليبيين والطلبة الأجانب الدارسين في هذه المؤسسات التعليمية، ومدى انتظام العملية التعليمية داخلها.

كما ناقش المجتمعون مدى الحاجة إلى استمرار عمل هذه المدارس، في ضوء تقييم شامل لوضعها الحالي، وبما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة الليبية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف الطلبة الأجانب الدارسين في المدارس الليبية، وما يرتبط به من قضايا تنظيمية وتعليمية ودبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات القبول وتسوية الأوضاع القانونية، وضمان توافقها مع التشريعات والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكد الحاضرون أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والجهات التعليمية الأخرى، بما يسهم في إيجاد حلول عملية ومتوازنة لهذه الملفات، ويحفظ المصلحة الوطنية ويضمن انسيابية العملية التعليمية داخل ليبيا وخارجها.

وشدد الاجتماع على ضرورة مراعاة الجوانب القانونية والتنظيمية في معالجة الملفات المطروحة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويعزز جودة الأداء في المدارس الليبية بالخارج.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع آليات واضحة للمتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل البيانات والمعلومات بشكل دوري، بهدف معالجة الإشكاليات القائمة وتطوير أداء المؤسسات التعليمية الليبية خارج البلاد.