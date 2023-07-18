وزارة الداخلية: الأمن التونسي ضرب المهاجرين وطردهم نحو ليبيا

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إنّ السلطات التونسية «طردت وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا».

ونشرت الوزارة اليوم، مقطعا مرئيا يوثق مشاهد انتشار المهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، قبل أن يتم إنقاذهم من دوريات داخلية الوحدة الوطنية.

وفي لقاء أجرته الوزارة، قال بعض من تم إنقاذهم إنّهم تعرضوا لحرق وثائهم الشخصية والضرب والاعتداء من قبل الجيش التونسي قبل أن يتم إجبارهم على الذهاب نحو ليبيا، وفق قولهم.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت في 7 يوليو إن قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.