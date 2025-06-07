الداخلية تُطمئن المواطنين: لا أزمة وقود ونحذر من الشائعات

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، توافر كميات كافية من الوقود بجميع أنواعه في مختلف محطات التزود، مشددة على عدم وجود ما يستدعي الازدحام أو التهافت على المحروقات.

وأوضحت الوزارة أن جميع المحطات تعمل بشكل طبيعي وتخضع لإشراف مباشر من اللجنة المختصة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق والبلبلة.

كما أكدت الوزارة أنها كلفت اللجنة بمتابعة التزام المحطات بالعمل المنتظم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي محطة تُغلق أبوابها دون مبرر قانوني.

وجددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على الاستقرار وضمان انسيابية الخدمات.