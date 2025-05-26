الداخلية تبحث مع البعثة الأممية سُبل التعاون الفني والإداري

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، مارك كاليبش، رئيس قسم الموظفين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور مندوب البعثة خالد إسماعيل، ومدير مكتب الوكيل اللواء طارق كعيبة.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة، حيث تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الدعم الفني والإداري.

هذا وتعمل وزارة الداخلية بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية، لا سيما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تطوير القدرات الفنية والإدارية للوزارة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم المؤسسات الأمنية لتعزيز دورها في حماية المواطنين وتنفيذ القوانين بفعالية.