الداخلية تتابع ملف الهجرة وأمن الحدود وتعزيز التنسيق الدولي

عُقد صباح اليوم الأحد، بديوان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماع موسّع برئاسة اللواء محمد المرحاني، رئيس اللجنة الفنية المعنية بمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، وذلك بناءً على توجيهات وزير الداخلية المكلّف ورئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية، وممثلي عدد من المنظمات والوكالات الدولية، من بينها: الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، منظمة الصحة العالمية (WHO)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).

وناقش المجتمعون آليات تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لزيادة رحلات العودة الطوعية والإجلاء الإنساني، إلى جانب معالجة العراقيل التي تواجه تنفيذ هذه العمليات، ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يحترم القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.

كما تم التطرق إلى إعداد خطة عمل لتوزيع المساعدات الإنسانية على النازحين السودانيين المتواجدين داخل الأراضي الليبية، إلى حين عودتهم الطوعية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع الحكومة السورية والمنظمات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لتنظيم ملف الهجرة، حيث تم ليلة الأمس تنفيذ عملية ترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة النيجر، في إطار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لتكثيف الرحلات الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.