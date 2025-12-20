وزارة الداخلية ترحّل مهاجرين من النيجر

رحّلت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مجموعة من المهاجرين من دولة النيجر، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، ضمن مساعٍ متواصلة لتنظيم هذا الملف وتعزيز الاستقرار.

وجرى تنفيذ عملية الترحيل عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، عقب استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير الإنسانية المعمول بها أثناء تنفيذ العملية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة رحلات ترحيل مستمرة، ينفذها البرنامج الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم الأمن العام، وتنظيم الوجود الأجنبي بما ينسجم مع القوانين النافذة.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار العمل بوتيرة متواصلة لمعالجة هذا الملف، في ظل ما يمثله من تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية، وبما يضمن احترام القانون وحقوق الإنسان في آن واحد.