وزارة الداخلية تضع خطة أمنية لحماية مقار البعثات الدبلوماسية

قال مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية العميد وسام بن جامع إن وزارة الداخلية وضعت ترتيبات وخطة أمنية لحماية المقار والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا وبإشراف الإدارة وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقاء مدير الإدارة العامة لسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا الأربعاء بمقر الإدارة بطرابلس والوفد المرافق له.

كما أكد العميد بن جامع خلال اللقاء بأن من مهام الإدارة هي تأمين كافة المقار والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا وحمايتها.

وأشار إلى أن الوضع الأمني يشهد تحسن ملحوظ مما يخلق أجواء ملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية واستئناف عملها من دخل الأراضي الليبية.