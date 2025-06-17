اجتماع أمني موسع لمتابعة الملفات العالقة وتعزيز التنسيق القضائي

عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع أمني موسّع ضمّ مدير أمن الجفارة، لواء عبدالناصر الطيف، والمحامي العام جنوب طرابلس، المستشار جمعة الحكيمي، ومدير نيابة السواني، الأستاذ محمد الطياري، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب المرور والتراخيص، ومدير مكتب المدير، ورئيسي قسمي شرطة النجدة والبحث الجنائي، إضافة إلى رؤساء مراكز شرطة السواني والكريمية والتحقيق والتحري، ورئيس وأعضاء وحدة البحث العزيزية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الأمنية المهمة، وعلى رأسها المحاضر المتراكمة، حيث تم التأكيد على تكليف رؤساء مراكز الشرطة بمتابعتها وإنجازها بشكل عاجل، وتسريع الإجراءات المتعلقة بها.

كما شدد الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل والدائم مع مكتب المحامي العام والنيابات التابعة له، لضمان سير العمل القضائي والأمني بانسيابية وفعالية، وتعزيز منظومة العدالة وتحقيق الأمن في المنطقة.