وزارة الداخلية تعلن تسوية أوضاع طلبة «المرحلة التمهيدية»

أعلنت كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، فتح باب مراجعة الأوضاع الأكاديمية للطلبة الذين أنهوا المقررات الدراسية للمرحلة التمهيدية، وذلك ضمن إطار تنظيمي يستهدف تسوية أوضاعهم الأكاديمية وفق اللوائح المعتمدة.

وأوضحت الكلية أن الإعلان يستند إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من قرار وزير الداخلية رقم 774 لسنة 2024 بشأن لائحة الدراسة والامتحانات، ويأتي مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وانعكست على انتظام العملية التعليمية ومسارات الطلبة الأكاديمية.

وحددت الكلية الفئة المستهدفة بالطلبة الذين استكملوا دراسة المقررات الدراسية للمرحلة التمهيدية، على أن تُجرى مراجعة الأوضاع بقسم الدراسة والامتحانات داخل الكلية.

وأشارت إلى أن فترة المراجعة تبدأ يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 8 يناير 2026، مؤكدة أن هذه المهلة نهائية وغير قابلة للتمديد، وأن أي طلب يُقدَّم بعد انقضاء الفترة المحددة لن يُنظر فيه.

ودعت وزارة الداخلية جميع الطلبة المعنيين إلى الالتزام بما ورد في الإعلان، والتقيد بالمواعيد والإجراءات المحددة، بما يضمن تنظيم العملية الأكاديمية وتحقيق العدالة بين المتقدمين.