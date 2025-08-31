وزارة الداخلية تفكك «قذائف حربية» في مزرعة جنوب الزاوية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد 31 أغسطس 2025، أن فريق قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية (الغربية)، تمكن من انتشال عدد من القذائف الحربية عُثر عليها داخل مزرعة بمنطقة بئر بن حسن جنوب مدينة الزاوية.

وأوضحت الوزارة أن المضبوطات شملت قذيفتين عيار 106 ملم، وقذيفتين عيار 100 ملم، ورأس قذيفة من العيار ذاته، بالإضافة إلى قذيفة عيار 122 ملم، وذلك عقب بلاغ تقدم به أحد المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الفريق المختص باشر تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة، قبل نقل القذائف إلى مواقع التخزين المخصصة تمهيداً لإتلافها وفق الضوابط والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة الأهالي والممتلكات.