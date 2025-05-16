الداخلية تنعى النقيب عماد خليفة عمارة حمودة في طرابلس

نعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، النقيب عماد خليفة عمارة حمودة، أحد منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، الذي سقط إثر إصابته بطلق ناري عشوائي أثناء تأديته لمهامه الأمنية في ميدان الغزالة بمدينة طرابلس.

وأكدت الوزارة أن الراحل كان مثالاً في الالتزام والتفاني في خدمة الوطن، مقدمة تعازيها الحارة إلى أسرته وزملائه، ومتمنية الصبر والسلوان لهم، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتشهد المؤسسة الأمنية في البلاد تضحيات مستمرة من أبنائها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، حيث يبذل رجال الأمن جهوداً جبارة في مواجهة مختلف التحديات.

هذا وشهدت العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة تجددًا للاشتباكات المسلحة بين تشكيلات مسلحة متنافسة، واندلعت الاشتباكات مساء الخميس، 15 مايو 2025، بين قوات الردع الخاصة واللواء 444 قتال، في مناطق متفرقة من العاصمة، بما في ذلك جزيرة فشلوم، عين زارة، والسبعة. استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة، مما أدى إلى تدمير مركبات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع عن وقف إطلاق النار في جميع مناطق التوتر بطرابلس، في محاولة لحماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تسعى ليبيا إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وسط دعوات دولية لوقف فوري للاقتتال الداخلي.