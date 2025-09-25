وزارة الداخلية تنعى وزيرها الأسبق محمد خليفة الشيخ

نعت وزارة الداخلية، ببالغ الحزن والأسى، معالي وزير الداخلية الأسبق محمد خليفة الشيخ، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الفقيد كان أحد رجالات الدولة المخلصين، ورمزاً بارزاً من رموز المؤسسة الأمنية، حيث قدّم خلال مشواره المهني نموذجاً يُحتذى به في الانضباط والتفاني.

وتقدّمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

تقلد محمد خليفة الشيخ، وزير الداخلية الأسبق ،مناصب عدة في القطاع الأمني وأثبت خلال مسيرته المهنية التزامه وولائه للوطن. عرف عنه حنكته القيادية وقدرته على إدارة الملفات الأمنية بحرفية عالية، مما جعله أحد أبرز رموز المؤسسة الأمنية في البلاد. وقد ترك بصمة واضحة في تطوير العمل الأمني وتعزيز الاستقرار الوطني، مما أكسبه احترام وتقدير الجميع داخل وخارج الوزارة.