وزارة الداخلية تواصل تنفيذ خطتها الأمنية لتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس

في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتعزيز الأمن والاستقرار، تواصل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ عملياتها الأمنية المشتركة داخل العاصمة طرابلس، بمشاركة عدة إدارات وأجهزة تابعة لها.

ويواصل جهاز الأمن العام تمركزاته الأمنية في عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة، وذلك بهدف دعم جهود حفظ النظام العام وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات، ضمن استراتيجية الوزارة لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لكافة التحديات الأمنية.

كما تستمر دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، في تنفيذ مهامها الأمنية داخل طرابلس ومناطق التماس، بإشراف مباشر من مدير الإدارة، اللواء عبدالحكيم الخيتوني، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك في إطار الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى تعزيز النظام العام واستتباب الأمن.

وفي السياق ذاته، تبذل الإدارة العامة للدعم المركزي جهوداً مكثفة لتعزيز الأمن في العاصمة من خلال الانتشار الدوري والتمركز في مواقع استراتيجية، في تعاون مستمر مع بقية الأجهزة الأمنية لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق خطتها الأمنية وتأمين كافة المناطق الحيوية، بما يعكس حرصها على استقرار البلاد وحماية الأرواح والممتلكات.